Авиакомпания KLM сообщает клиентам об отмене рейсов в Россию "по политическим причинам"

В письмах пассажирам перевозчик приносит извинения и утверждает, что не может перебронировать их вылет на другие даты. При этом ранее ЕС полностью закрыл небо для российских самолётов.