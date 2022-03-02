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2 марта, 12:32

Авиакомпания KLM сообщает клиентам об отмене рейсов в Россию "по политическим причинам"

В письмах пассажирам перевозчик приносит извинения и утверждает, что не может перебронировать их вылет на другие даты. При этом ранее ЕС полностью закрыл небо для российских самолётов.

<p>Обложка © Pexels</p>

Обложка © Pexels

Нидерландская авиакомпания KLM рассылает клиентам письма с уведомлением об отмене рейсов в Россию по "политическим причинам". Текст документа приводит РИА "Новости".

"Уважаемый клиент, с сожалением сообщаем, что вышеуказанный рейс был отменён по политическим причинам. Приносим искренние извинения за доставленные неудобства", — говорится в письме перевозчика.

Уточняется, что авиакомпания не может пересадить пассажира на другой рейс, который изначально был запланирован в Москву на 5 марта.

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Напомним, ранее Евросоюз полностью закрыл небо для российских самолётов. Повод для всего этого — проводимая РФ военная "Операция Z" на Украине, президент России Владимир Путин объявил о её начале утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.

Артур Лапсаков

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