Президент России Владимир Путин подписал указ о новых льготах для российских IT-компаний. Текст документа приводит пресс-служба Кремля.

Правительству РФ поручено обеспечить выделение из федерального бюджета средств на грантовую поддержку перспективных отечественных разработок, предусмотреть выделение финансов аккредитованным организациям в области информационных технологий на улучшение жилищных условий работников, а также повышение уровня их заработной платы.

"Обеспечить предоставление льготных кредитов по ставке, не превышающей трёх процентов, на обеспечение текущей деятельности аккредитованных организаций и реализацию новых проектов", — говорится в тексте указа.

Также кабмину нужно до 31 декабря 2024 года установить нулевую ставку по налогу на прибыль для аккредитованных организаций, упростить процедуры трудоустройства иностранных граждан в эти компании и получения ими вида на жительство, освободить их от налогового, валютного и других видов контроля на срок до трёх лет и обеспечить консолидацию и стимулирование закупок критически важных отечественных разработок в области информационных технологий, проводимых для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Документ вступает в силу со дня его опубликования.