Мишустин: Кабмин введёт мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса

Правительство России введёт мораторий на плановые проверки для ИП и владельцев малого бизнеса с 10 марта и до конца 2022 года, сообщил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство введёт мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий начиная с 10 марта и до конца года за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья наших граждан", — сказал он.