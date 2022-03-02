Мишустин: Кабмин введёт мораторий на плановые проверки ИП и малого бизнеса
Такая мера будет действовать до конца этого года. Она касается всех организаций за исключением случаев, которые подразумевают риски для жизни и здоровья россиян.
Правительство России введёт мораторий на плановые проверки для ИП и владельцев малого бизнеса с 10 марта и до конца 2022 года, сообщил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство введёт мораторий на плановые проверки для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий начиная с 10 марта и до конца года за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья наших граждан", — сказал он.
Ранее Мишустин пообещал дополнительную поддержку проектам в сфере импортозамещения. Выступая на совещании по повышению устойчивости развития российской экономики, он отметил, что это направление, которое сейчас должно стать основным.
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