Из ЦСКА ушёл шестой за неделю баскетболист

Американский защитник ЦСКА Дэниэл Хэккетт покинул расположение армейцев. Об этом сообщается на сайте московской баскетбольной команды.

Хэккетт стал шестым игроком, покинувшим ЦСКА за неделю. Ранее аналогичное решение по личным причинам приняли грузин Торнике Шенгелия, датчанин Иффе Лундберг, литовец Марюс Григонис, немец Йоханнес Фогтманн и уроженец Украины Джоэл Боломбой.

"Действия игроков являются нарушением условий контракта и клубного регламента, но клуб с пониманием относится к персональной ситуации каждого из баскетболистов. Статус соглашений с игроками будет решён позже", — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.