Мишустин заявил о льготной ипотеке и отсрочке от армии для российских IT-специалистов

Мишустин рассказывает о новых мерах помощи IT-индустрии в России. Видео © Пресс-служба Правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства рассказал о новых мерах поддержки для IT-отрасли в России, в число которых вошли введение льготной ипотеки и отсрочка от армии для специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

В частности, Мишустин объявил о запуске налоговых преференций для разработчиков мобильных приложений и организаций, занимающихся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений. Также в рамках пакета помощи индустрии все российские IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Вдобавок им будут предоставлены льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%.

Помимо этого сотрудники российских IT-компаний смогут оформить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы. Также правительство расширит программу предоставления грантов на "создание отечественных решений".

"Глава правительства поручил Министерству цифрового развития оперативно подготовить все необходимые документы, чтобы компании как можно скорее смогли воспользоваться новыми мерами поддержки", — говорится в сообщении пресс-службы.