Мишустин заявил о льготной ипотеке и отсрочке от армии для российских IT-специалистов
Таким образом в правительстве намереваются стимулировать развитие IT-индустрии на территории России. В частности, речь идёт и о запуске налоговых преференций для разработчиков мобильных приложений.
Мишустин рассказывает о новых мерах помощи IT-индустрии в России. Видео © Пресс-служба Правительства России
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства рассказал о новых мерах поддержки для IT-отрасли в России, в число которых вошли введение льготной ипотеки и отсрочка от армии для специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.
В частности, Мишустин объявил о запуске налоговых преференций для разработчиков мобильных приложений и организаций, занимающихся реализацией, установкой и тестированием отечественных решений. Также в рамках пакета помощи индустрии все российские IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Вдобавок им будут предоставлены льготные кредиты по ставке, не превышающей 3%.
Помимо этого сотрудники российских IT-компаний смогут оформить отсрочку от призыва на военную службу на время их работы. Также правительство расширит программу предоставления грантов на "создание отечественных решений".
"Глава правительства поручил Министерству цифрового развития оперативно подготовить все необходимые документы, чтобы компании как можно скорее смогли воспользоваться новыми мерами поддержки", — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее Лайф писал, что Мишустин возглавил оперштаб по противодействию санкциям. В своей работе новая структура уделит особое внимание мерам по поддержке отечественного бизнеса в условиях западных ограничений.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции.
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