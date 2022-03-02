"Сейчас она никто": Хореограф группы Тутберидзе заявил, что Косторная давно не появлялась на тренировках

Фигуристка Алёна Косторная уже давно не появлялась на тренировках, а в последнее время занималась лишь пиаром. Такое мнение в беседе с телеканалом " Матч ТВ " выразил хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.

"Алёна давно не появляется на тренировках, только по пиару ходит. Когда-то она была чемпионкой Европы, а сейчас она никто. Этери Георгиевна всегда говорит: "Когда ты сошёл с пьедестала, ты — никто". У нас в жизни всё так строится. Если Алёна так решила, пусть у неё всё будет хорошо, но даже если Бог спустится с небес, то без личного желания ничего не выйдет", — заявил Железняков.