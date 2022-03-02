"Сейчас она никто": Хореограф группы Тутберидзе заявил, что Косторная давно не появлялась на тренировках
Ранее стало известно, что спортсменка второй раз за карьеру решила уйти от титулованного специалиста.
Фигуристка Алёна Косторная уже давно не появлялась на тренировках, а в последнее время занималась лишь пиаром. Такое мнение в беседе с телеканалом "Матч ТВ" выразил хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков.
"Алёна давно не появляется на тренировках, только по пиару ходит. Когда-то она была чемпионкой Европы, а сейчас она никто. Этери Георгиевна всегда говорит: "Когда ты сошёл с пьедестала, ты — никто". У нас в жизни всё так строится. Если Алёна так решила, пусть у неё всё будет хорошо, но даже если Бог спустится с небес, то без личного желания ничего не выйдет", — заявил Железняков.
Добавим, что Алёна Косторная уже второй раз за карьеру уходит от Этери Тутберидзе. До этого она переходила в группу Евгения Плющенко, однако через некоторое время вернулась в "Хрустальный". Теперь он будет работать под руководством Елены Буяновой, известной по работе с Аделиной Сотниковой и Максимом Ковтуном.
Обложка © ТАСС / АР / Francois Mori