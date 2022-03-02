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2 марта, 09:52

Фигуристка Косторная вновь ушла из группы Тутберидзе

Сезон 2020/21 россиянка провела в академии Евгения Плющенко.

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Косторная ушла по инициативе тренерского штаба Тутберидзе", — отмечает источник.

На катке ЦСКА Косторная начнёт работу 3 марта. Под руководством Буяновой 18-летняя фигуристка будет тренироваться с 7 марта.

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Косторная уже второй раз уходит из группы Тутберидзе. Сезон 2020/21 она провела в академии Евгения Плющенко.

Обложка © ТАСС / Guillaume Horcajuelo

Роман Фейгин

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