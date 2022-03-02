Фигуристка Косторная вновь ушла из группы Тутберидзе

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Косторная ушла по инициативе тренерского штаба Тутберидзе", — отмечает источник.

На катке ЦСКА Косторная начнёт работу 3 марта. Под руководством Буяновой 18-летняя фигуристка будет тренироваться с 7 марта.