Фигуристка Косторная вновь ушла из группы Тутберидзе
Сезон 2020/21 россиянка провела в академии Евгения Плющенко.
Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе к тренеру Елене Буяновой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"Косторная ушла по инициативе тренерского штаба Тутберидзе", — отмечает источник.
На катке ЦСКА Косторная начнёт работу 3 марта. Под руководством Буяновой 18-летняя фигуристка будет тренироваться с 7 марта.
Косторная уже второй раз уходит из группы Тутберидзе. Сезон 2020/21 она провела в академии Евгения Плющенко.
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