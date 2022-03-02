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Опубликовано 2 марта 2022, 11:41

Путин обсудил с Токаевым ситуацию в контексте "Операции Z" на Украине

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Kremlin.ru

Также главы государств затронули вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского стратегического партнёрства и сотрудничества в различных областях.

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обсудили текущую ситуацию в контексте проводимой Россией "Операции Z".

"Обсуждена ситуация в контексте проводимой Россией специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса", — говорится в записи.

Также главы государств обсудили вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского стратегического партнёрства и сотрудничества в различных областях.

Песков: Успехом переговоров между Москвой и Киевом будет выполнение условий Путина
Песков: Успехом переговоров между Москвой и Киевом будет выполнение условий Путина

Ранее Лайф рассказывал, что Путин обсудил с главой РСПП Шохиным минимизацию последствий санкций. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что на фоне откровенно враждебной экономической конъюнктуры очень важно обсуждать с представителями этой отрасли проблемы, которые возникают.

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Артур Лапсаков
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