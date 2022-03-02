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2 марта, 11:41

Путин обсудил с Токаевым ситуацию в контексте "Операции Z" на Украине

Также главы государств затронули вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского стратегического партнёрства и сотрудничества в различных областях.

<p>Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/60216/photos/58350" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Обложка © Kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обсудили текущую ситуацию в контексте проводимой Россией "Операции Z".

"Обсуждена ситуация в контексте проводимой Россией специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса", — говорится в записи.

Также главы государств обсудили вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского стратегического партнёрства и сотрудничества в различных областях.

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Артур Лапсаков

Комментарий

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Евангелина Осиповавчера в 13:40

Ну Такаеву известно о опасности Запада, как никому другому, ощутил это в Январе... В принципе, в решении Путина никто не сомневается

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