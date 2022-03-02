Путин обсудил с Токаевым ситуацию в контексте "Операции Z" на Украине

Также главы государств затронули вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского стратегического партнёрства и сотрудничества в различных областях.

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обсудили текущую ситуацию в контексте проводимой Россией "Операции Z".

"Обсуждена ситуация в контексте проводимой Россией специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса", — говорится в записи.

Также главы государств обсудили вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского стратегического партнёрства и сотрудничества в различных областях.