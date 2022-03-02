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2 марта, 11:32

Путин обсудил с главой РСПП Шохиным минимизацию последствий санкций

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что на фоне откровенно враждебной экономической конъюнктуры очень важно обсуждать с представителями этой отрасли проблемы, которые возникают.

<p>Владимир Путин и Александр Шохин. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67889/photos/67712" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Александр Шохин. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным и обсудил минимизацию последствий введённых западных санкций. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В продолжение обсуждения, начатого неделю назад на встрече Владимира Путина с представителями большого бизнеса, а также на совещании у президента по экономическим вопросам, состоялся обстоятельный разговор по темам минимизации последствий санкций для крупнейших российских компаний", — сказано в записи.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что президент продолжает заниматься экономическими вопросами, у него проходят рабочие встречи и совещания.

Песков заверил, что экономика России "устоит на ногах" после западных санкций

Песков заверил, что экономика России "устоит на ногах" после западных санкций

"На фоне откровенно враждебной экономической конъюнктуры очень важно обсуждать с представителями этой отрасли проблемы, которые возникают, с тем чтобы минимизировать последствия от этих проблем и также обсуждать планы развития несмотря ни на что", — заметил Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается "стрелять себе в ногу", выбирая ответ на санкции. По словам представителя Кремля, российские власти рассматривали разные варианты рестрикций — от самых лёгких до самых жёстких.

Артур Лапсаков

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