Путин обсудил с главой РСПП Шохиным минимизацию последствий санкций

Президент России Владимир Путин встретился с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным и обсудил минимизацию последствий введённых западных санкций. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В продолжение обсуждения, начатого неделю назад на встрече Владимира Путина с представителями большого бизнеса, а также на совещании у президента по экономическим вопросам, состоялся обстоятельный разговор по темам минимизации последствий санкций для крупнейших российских компаний", — сказано в записи.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что президент продолжает заниматься экономическими вопросами, у него проходят рабочие встречи и совещания.