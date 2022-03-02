Путин обсудил с главой РСПП Шохиным минимизацию последствий санкций
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что на фоне откровенно враждебной экономической конъюнктуры очень важно обсуждать с представителями этой отрасли проблемы, которые возникают.
Владимир Путин и Александр Шохин. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин встретился с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным и обсудил минимизацию последствий введённых западных санкций. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В продолжение обсуждения, начатого неделю назад на встрече Владимира Путина с представителями большого бизнеса, а также на совещании у президента по экономическим вопросам, состоялся обстоятельный разговор по темам минимизации последствий санкций для крупнейших российских компаний", — сказано в записи.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что президент продолжает заниматься экономическими вопросами, у него проходят рабочие встречи и совещания.
"На фоне откровенно враждебной экономической конъюнктуры очень важно обсуждать с представителями этой отрасли проблемы, которые возникают, с тем чтобы минимизировать последствия от этих проблем и также обсуждать планы развития несмотря ни на что", — заметил Песков.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается "стрелять себе в ногу", выбирая ответ на санкции. По словам представителя Кремля, российские власти рассматривали разные варианты рестрикций — от самых лёгких до самых жёстких.