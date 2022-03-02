Песков: Россия не собирается "стрелять себе в ногу", выбирая ответ на санкции
По словам представителя Кремля, российские власти рассматривали разные варианты рестрикций — от самых лёгких до самых жёстких.
Российские власти будут анализировать враждебные действия других государств, в их планы не входит "стрелять себе в ногу" назло остальным в рамках выбора ответа на санкции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ответные меры на эти недружественные, а говоря по-русски — враждебные, действия, конечно, должны быть проанализированы. Никто в ногу себе стрелять не собирается назло кому-то", — сказал он.
Песков подчеркнул, что РФ поступит так, как выгодно ей, причём "с трезвой головой". К тому же Россия просчитывала возможность введения санкций против страны. По словам представителя Кремля, власти при этом рассмотрели разные варианты рестрикций — от самых лёгких до самых жёстких.
Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что ЕС разрабатывает четвёртый пакет санкций против России. По его словам, рестрикции затронут крупных бизнесменов, сейчас готовятся списки с именами этих людей. Заседание глав МИД ЕС с госсекретарём США Блинкеном по этому вопросу пройдёт 4 марта.
Ранее США, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против руководителей РФ. Поводом для всего этого стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.
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