Песков: Россия не собирается "стрелять себе в ногу", выбирая ответ на санкции

Российские власти будут анализировать враждебные действия других государств, в их планы не входит "стрелять себе в ногу" назло остальным в рамках выбора ответа на санкции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ответные меры на эти недружественные, а говоря по-русски — враждебные, действия, конечно, должны быть проанализированы. Никто в ногу себе стрелять не собирается назло кому-то", — сказал он.

Песков подчеркнул, что РФ поступит так, как выгодно ей, причём "с трезвой головой". К тому же Россия просчитывала возможность введения санкций против страны. По словам представителя Кремля, власти при этом рассмотрели разные варианты рестрикций — от самых лёгких до самых жёстких.