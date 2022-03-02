Глава МИД Австрии: ЕС разрабатывает четвёртый пакет санкций против России
По словам Александера Шалленберга, они затронут крупных бизнесменов, сейчас готовятся списки с именами этих людей. Заседание глав МИД ЕС с госсекретарём США Блинкеном по этому вопросу пройдёт 4 марта.
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Евросоюз разрабатывает новый пакет санкций против России из-за военной "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"Мы уже ввели мощные санкции. Мы работаем над четвёртым пакетом", — сказал он.
Шалленберг заметил, что 4 марта состоится специальное заседание глав МИД стран ЕС с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Рестрикции затронут крупных бизнесменов, уточнил министр, сейчас готовятся списки с именами этих людей.
Ранее США, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против руководителей РФ. Поводом для всего этого стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.