Глава МИД Австрии: ЕС разрабатывает четвёртый пакет санкций против России

По словам Александера Шалленберга, они затронут крупных бизнесменов, сейчас готовятся списки с именами этих людей. Заседание глав МИД ЕС с госсекретарём США Блинкеном по этому вопросу пройдёт 4 марта.