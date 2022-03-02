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2 марта, 09:17
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Глава МИД Австрии: ЕС разрабатывает четвёртый пакет санкций против России

По словам Александера Шалленберга, они затронут крупных бизнесменов, сейчас готовятся списки с именами этих людей. Заседание глав МИД ЕС с госсекретарём США Блинкеном по этому вопросу пройдёт 4 марта.

<p>Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/EU_Commission/status/1498591366577901569/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">European Commission</a></p>

Обложка © Twitter / European Commission

Евросоюз разрабатывает новый пакет санкций против России из-за военной "Операции Z" на Украине. Об этом сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

"Мы уже ввели мощные санкции. Мы работаем над четвёртым пакетом", — сказал он.

Шалленберг заметил, что 4 марта состоится специальное заседание глав МИД стран ЕС с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Рестрикции затронут крупных бизнесменов, уточнил министр, сейчас готовятся списки с именами этих людей.

Боррель: Евросоюз не ведёт войну с Россией

Боррель: Евросоюз не ведёт войну с Россией

Ранее США, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против руководителей РФ. Поводом для всего этого стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.

Артур Лапсаков

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