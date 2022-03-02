Совфед одобрил закон о взыскании со счетов чиновников коррупционных доходов

Совет Федерации одобрил закон, который даёт право государству через суды забирать средства чиновников с банковских счетов в тех случаях, если сумма поступления превышает официальный доход за последние три года, а законность этих денег не подтверждена.

Согласно действующему законодательству, в доход России обращается недвижимость, транспорт, ценные бумаги и доли участия в организациях, если госслужащие, которые ставятся под контроль за соответствием расходов их доходам, не доказали законность получения этих средств. То же самое касается тех денег, которые поступили на счета лиц в банках, если их сумма превышает совокупный доход за отчётный период и предшествующие ему два года и в отношении них не представлены достоверные сведения, которые могут подтвердить законность получения этих средств.

Заниматься проверкой достоверности сведений будут генпрокурор РФ или подчинённые ему главные законные представители обвинения. При выявлении нарушения они будут обращаться в суд с заявлением о взыскании в доход России соответствующей суммы в случае размера больше десяти тысяч рублей.

Запросы для выявления источников сомнительных доходов определённых должностных лиц могут направляться платёжным агентам, в банки, Федеральную налоговую службу, а также к операторам, выпускающим или занимающимся цифровыми финансовыми активами. Документ вносит изменения в законы "О банках и банковской деятельности" и "О противодействии коррупции".