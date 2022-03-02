Премьер Испании объявил о поставке Украине наступательного оружия
Кроме того, поставить противотанковое оружие и "усовершенствованное вооружение" Незалежной также пообещала Канада.
Испанские власти приняли решение поставить Украине наступательное оружие. Такое заявление в ходе выступления в Конгрессе депутатов сделал премьер-министр Педро Санчес.
"Испания поставит украинскому сопротивлению наступательный военный материал", — сказал он.
Украине также пообещала поставить противотанковое оружие Канада. Глава Правительства Канады Джастин Трюдо добавил, что вместе с тем собираются отправить Незалежной "усовершенствованное вооружение".
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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