НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 08:56

Капризов догнал Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ

У обоих российских хоккеистов — по 64 набранных очка в регулярном чемпионате нынешнего сезона.

"Миннесота Уайлд" на своей площадке проиграла "Калгари Флеймз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:5 в пользу гостей.

В составе "Миннесоты" результативную передачу отдал российский нападающий Кирилл Капризов. Всего в нынешнем сезоне в его активе стало 64 очка (24 шайбы + 40 передач).

В списке лучших бомбардиров сезона Капризов догнал российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. У игрока столичной команды также 64 балла (32 гола и 32 ассиста).

НХЛ объявила о приостановке работы русскоязычных социальных сетей и сайта лиги

НХЛ объявила о приостановке работы русскоязычных социальных сетей и сайта лиги

В бомбардирской гонке Капризов и Овечкин занимают восьмое и девятое места соответственно. Лидирует капитан "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, у которого 77 очков (29 шайб и 48 передач).

Обложка © Getty Images / Bruce Kluckhohn / NHLI

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1