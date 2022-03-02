Капризов догнал Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ

"Миннесота Уайлд" на своей площадке проиграла "Калгари Флеймз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:5 в пользу гостей.

В составе "Миннесоты" результативную передачу отдал российский нападающий Кирилл Капризов. Всего в нынешнем сезоне в его активе стало 64 очка (24 шайбы + 40 передач).

В списке лучших бомбардиров сезона Капризов догнал российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. У игрока столичной команды также 64 балла (32 гола и 32 ассиста).