Капризов догнал Овечкина в списке лучших бомбардиров НХЛ
У обоих российских хоккеистов — по 64 набранных очка в регулярном чемпионате нынешнего сезона.
"Миннесота Уайлд" на своей площадке проиграла "Калгари Флеймз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:5 в пользу гостей.
В составе "Миннесоты" результативную передачу отдал российский нападающий Кирилл Капризов. Всего в нынешнем сезоне в его активе стало 64 очка (24 шайбы + 40 передач).
В списке лучших бомбардиров сезона Капризов догнал российского капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. У игрока столичной команды также 64 балла (32 гола и 32 ассиста).
В бомбардирской гонке Капризов и Овечкин занимают восьмое и девятое места соответственно. Лидирует капитан "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, у которого 77 очков (29 шайб и 48 передач).
Обложка © Getty Images / Bruce Kluckhohn / NHLI