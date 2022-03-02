В СК Белоруссии сообщили, что у водителей из республики на Украине отобрали фуры с грузом

Следственный комитет Белоруссии начал разбирательство после сообщений о том, что у белорусских дальнобойщиков на приграничной территории на Украине отобрали пять фур с товарами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всё произошло ещё 24 февраля на въезде на территорию таможенного поста Доманово Ратновского района Волынской области Украины. По версии следствия, во время стоянки к водителям подошли вооружённые люди в форменном обмундировании без отличительных знаков, потребовали выйти из машин, оставив ключи в салонах, и продемонстрировать перевозимый груз.

"После они под угрозой применения оружия заставили водителей покинуть территорию Украины, оставив машины", — уточнили в ведомстве.