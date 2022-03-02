В СК Белоруссии сообщили, что у водителей из республики на Украине отобрали фуры с грузом
Во время стоянки к ним подошли вооружённые люди и потребовали выйти из машин, оставив ключи и продемонстрировав груз. Других подробностей в ведомстве не привели, возбуждено уголовное дело.
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Следственный комитет Белоруссии начал разбирательство после сообщений о том, что у белорусских дальнобойщиков на приграничной территории на Украине отобрали пять фур с товарами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Всё произошло ещё 24 февраля на въезде на территорию таможенного поста Доманово Ратновского района Волынской области Украины. По версии следствия, во время стоянки к водителям подошли вооружённые люди в форменном обмундировании без отличительных знаков, потребовали выйти из машин, оставив ключи в салонах, и продемонстрировать перевозимый груз.
"После они под угрозой применения оружия заставили водителей покинуть территорию Украины, оставив машины", — уточнили в ведомстве.
По прибытии в Белоруссию потерпевшие обратились в органы внутренних дел. Отобранное имущество оценивается в 200 тысяч евро. Разбирательство идёт по статье "Разбой".
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов допустил нанесение ракетного удара по Белоруссии. По его словам, это возможно, если будет принято такое решение верховным главнокомандующим.