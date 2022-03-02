Цена газа в Европе превысила $1700 за тысячу кубометров

В ходе сегодняшних торгов на бирже цена на газ в Европе превысила отметку в $1700 за тысячу кубометров впервые с 23 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1710 за 1 тысячу кубических метров, или €149 за МВтч. В целом стоимость газа растёт на 22,5%.