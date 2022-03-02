Цена газа в Европе превысила $1700 за тысячу кубометров
Так, стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1710 за 1 тыс. куб. м, или €149 за МВтч.
В ходе сегодняшних торгов на бирже цена на газ в Европе превысила отметку в $1700 за тысячу кубометров впервые с 23 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1710 за 1 тысячу кубических метров, или €149 за МВтч. В целом стоимость газа растёт на 22,5%.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что антироссийские санкции ударят по экономике Европы. Но при этом она уверена, что европейцы должны с пониманием к этому отнестись и поддержать рестрикции в адрес Москвы.
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