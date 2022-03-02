В Петербурге закрылось генконсульство Украины
Дипломаты Незалежной начали покидать территорию России ещё вчера вечером. Сейчас во дворе стоит машина организации грузовых перевозок.
В Санкт-Петербурге закрылось генеральное консульство Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
"Возле здания генконсульства дежурят сотрудники правоохранительных органов. Обстановка спокойная. На месте работают журналисты и фотографы. У ограды — несколько букетов гвоздик и тюльпанов. Три букета перевязаны ленточками цветов украинского флага", — описал обстановку корреспондент.
По данным издания, украинские дипломаты начали покидать территорию России ещё вчера вечером. Сейчас во дворе стоит машина организации грузовых перевозок.
Ранее об эвакуации из России сотрудников украинского генконсульства 2 марта сообщил представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов. Такое решение было принято после того, как Москва получила ноту Киева о разрыве дипотношений.
Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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