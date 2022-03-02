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Опубликовано 2 марта 2022, 08:28

В Петербурге закрылось генконсульство Украины

Дипломаты Незалежной начали покидать территорию России ещё вчера вечером. Сейчас во дворе стоит машина организации грузовых перевозок.

В Санкт-Петербурге закрылось генеральное консульство Украины. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.

"Возле здания генконсульства дежурят сотрудники правоохранительных органов. Обстановка спокойная. На месте работают журналисты и фотографы. У ограды — несколько букетов гвоздик и тюльпанов. Три букета перевязаны ленточками цветов украинского флага", — описал обстановку корреспондент.

По данным издания, украинские дипломаты начали покидать территорию России ещё вчера вечером. Сейчас во дворе стоит машина организации грузовых перевозок.

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Ранее об эвакуации из России сотрудников украинского генконсульства 2 марта сообщил представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов. Такое решение было принято после того, как Москва получила ноту Киева о разрыве дипотношений.

Как сообщал Лайф, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Григорий Воронцов
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