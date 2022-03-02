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2 марта, 08:14

Нападающий Гранлунд покинул состав "Салавата Юлаева"

Ранее из расположения клуба уехал форвард Джефф Платт.

Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Маркус Гранлунд покинул расположение клуба. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным издания, форвард собрал форму и покинул расположение клуба. Кроме того, по поводу отъезда из команды с руководством также беседовали и другие легионеры "Салавата". Добавим, что в этом сезоне Гранлунд набрал 38 очков в 41 матче.

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Ранее Лайф сообщал, что из "Салавата Юлаева" ушёл форвард Джефф Платт, а расположение "Сибири" покинул её лучший бомбардир Ник Шор.

Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий

Шамиль Гаджиев

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