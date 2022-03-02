Пилот Сытник: Решение США о закрытии неба для самолётов РФ приведёт к обоюдным потерям
Специалист добавил, что таким образом коллективный Запад под руководством США пытается ограничить Россию и создать железный занавес. Он назвал это "безумием".
Закрытие воздушного пространства США для самолётов из России приведёт к обоюдным потерям, это никому не выгодно. Так в беседе с Лайфом заслуженный пилот России Юрий Сытник прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена об ограничении воздушного пространства страны для всех российских рейсов.
"Это очень серьёзно, потому что прекращается полная связь друг с другом. Здесь будут обоюдные потери, не только российские. Автоматически закрывается наше воздушное пространство для американских лётчиков. Обходные маршруты — это на 3–4 часа больше полёта, расход топлива, ресурсы самолёта. Не каждый самолёт долетит. Надо где-то садиться на дозаправку. Это никому не выгодно", — отметил эксперт.
Специалист добавил, что таким образом коллективный Запад под руководством США пытается ограничить Россию и создать железный занавес. По его словам, если успех в "Операции Z" на Украине придёт не быстро, то такие ограничения могут затянуться надолго.
"Я думаю, до Пасхи всё это закончится и будем потом как-то договариваться. Потому что это никому не выгодно. Это безумие. <...> Коллективный Запад под руководством США пытается нас ограничить и оградить. Создать этот железный занавес, под которым мы много лет жили", — подчеркнул пилот.
Ранее Лайф сообщал, что в ночь на 28 февраля в силу вступило решение Евросоюза о полном закрытии неба для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё для одной — Швейцарии.
Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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