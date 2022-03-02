Пилот Сытник: Решение США о закрытии неба для самолётов РФ приведёт к обоюдным потерям

Закрытие воздушного пространства США для самолётов из России приведёт к обоюдным потерям, это никому не выгодно. Так в беседе с Лайфом заслуженный пилот России Юрий Сытник прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена об ограничении воздушного пространства страны для всех российских рейсов.

"Это очень серьёзно, потому что прекращается полная связь друг с другом. Здесь будут обоюдные потери, не только российские. Автоматически закрывается наше воздушное пространство для американских лётчиков. Обходные маршруты — это на 3–4 часа больше полёта, расход топлива, ресурсы самолёта. Не каждый самолёт долетит. Надо где-то садиться на дозаправку. Это никому не выгодно", — отметил эксперт.

Специалист добавил, что таким образом коллективный Запад под руководством США пытается ограничить Россию и создать железный занавес. По его словам, если успех в "Операции Z" на Украине придёт не быстро, то такие ограничения могут затянуться надолго.

"Я думаю, до Пасхи всё это закончится и будем потом как-то договариваться. Потому что это никому не выгодно. Это безумие. <...> Коллективный Запад под руководством США пытается нас ограничить и оградить. Создать этот железный занавес, под которым мы много лет жили", — подчеркнул пилот.