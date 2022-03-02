Москалькова сообщила, что региональные омбудсмены подверглись информационной атаке

По её словам, подобные нападки являются не чем иным, как попытками превратить сферу гуманитарного сотрудничества в "пространство деструктивных отношений".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что она и её коллеги из регионов подверглись травле в Сети. Об этом она рассказала в своём телеграм-канале.

"Сегодня ночью беспрецедентной целенаправленной атаке подверглись мои коллеги — региональные уполномоченные по правам человека. В их адрес поступали письма, многочисленные сообщения в социальных сетях, непрекращающиеся звонки, содержащие нецензурную брань, оскорбления и угрозы", — уточнила она.

По словам Москальковой, подобные нападки являются не чем иным, как попытками превратить сферу гуманитарного сотрудничества в "пространство деструктивных отношений". Она добавила, что эти действия направлены на деморализацию сотрудников "с большим сердцем и огромной душой", которые ежедневно сталкиваются с человеческим горем.

Отметим, что накануне, 1 марта, омбудсмен обратилась к украинской стороне с призывом принять меры для скорейшего предотвращения пыток, истязаний, унижений и издевательств над россиянами в плену. Она рассказала, что существуют подтверждённые случаи жестокого и бесчеловечного отношения к военнослужащим из России, попавшим в плен в Незалежной. Вероятно, это и стало причиной травли.

Ранее Лайф рассказал, что актёр Манучаров подвергся травле в Сети после того, как прокомментировал операцию РФ на Украине. Артист отметил, что вместо организации переговоров западные страны занимались милитаризацией Незалежной, Европа и США безответственно накачивали Украину оружием.