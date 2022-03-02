Эксперт Наумова рассказала, о каких болезнях может говорить симптом "постоянного счастья"

Постоянная радость может говорить о психическом заболевании. Об этом рассказала нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова в беседе с "Вечерней Москвой".

"Есть целый ряд психических заболеваний, которые сопровождаются именно состоянием повышенной эйфории и счастья. Испытывая радость через край, человек не контролирует себя и становится несколько неуправляемым. Происходит это из-за того, что отвечающие за "торможение" функции мозга не срабатывают. И чем больше человек радуется, тем больше он "расходуется" в этой нездоровой радости", — отметила специалист.

Эксперт добавила, что здоровый человек испытывает разные чувства, исходя из жизненных обстоятельств, однако большую часть времени он находится в состоянии спокойствия или радости. А счастье приходится на знаменательные моменты жизни, поэтому "постоянная эйфория" является отклонением. Этот симптом может свидетельствовать о биполярном расстройстве, психопатии, олигофрении и болезни Пика.

Специалист порекомендовала при обнаружении подобного состояния психики обращаться за помощью к психотерапевту.