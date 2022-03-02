Боррель: Евросоюз не ведёт войну с Россией

При этом глава евродипломатии подчеркнул, что санкции, которые являются "реакцией на обстоятельства", против Москвы необходимы.

Евросоюз не ведёт войну с Россией, но в сложившейся ситуации поддерживает Украину. Об этом в интервью испанской радиостанции Cadena SER заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы не ведём войну с Россией, но мы на стороне атакованных", — сказал он.

При этом Боррель отметил, что санкции против России необходимы. Однако, по его словам, рестрикции — "это не политика, это реакция на обстоятельства". Он подчеркнул, что разрешение конфликта нужно искать с помощью дипломатии.

"Санкции вводятся для того, чтобы нанести ущерб экономике страны, находящейся под санкциями, <...> но они также наносят ущерб вам в ответ, и мы должны быть готовы заплатить цену", — прокомментировал дипломат.