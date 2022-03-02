Боррель: Евросоюз не ведёт войну с Россией
При этом глава евродипломатии подчеркнул, что санкции, которые являются "реакцией на обстоятельства", против Москвы необходимы.
Евросоюз не ведёт войну с Россией, но в сложившейся ситуации поддерживает Украину. Об этом в интервью испанской радиостанции Cadena SER заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы не ведём войну с Россией, но мы на стороне атакованных", — сказал он.
При этом Боррель отметил, что санкции против России необходимы. Однако, по его словам, рестрикции — "это не политика, это реакция на обстоятельства". Он подчеркнул, что разрешение конфликта нужно искать с помощью дипломатии.
"Санкции вводятся для того, чтобы нанести ущерб экономике страны, находящейся под санкциями, <...> но они также наносят ущерб вам в ответ, и мы должны быть готовы заплатить цену", — прокомментировал дипломат.
При этом Боррель заявил, что "чрезвычайно безответственно говорить о ядерной войне". Он добавил, что на повестке дня объединения не стоит вопрос о создании европейской армии. Однако, по его мнению, странам ЕС следует улучшить координацию между национальными вооружёнными силами и увеличить совместные расходы на оборону.
Ранее США, Евросоюз и Великобритания ввели санкции против руководителей РФ. Поводом для всего этого стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.
Обложка © Getty Images / Thierry Monasse