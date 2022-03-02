Российские военные взяли Херсон под полный контроль

Как уточнили в Минобороны РФ, гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения, а также городской транспорт работают в повседневном режиме.

Как уточняется, гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения, а также городской транспорт работают в повседневном режиме. Кроме того, недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по поддержанию функционирования социальной инфраструктуры, а также обеспечению правопорядка и безопасности населения.