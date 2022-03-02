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2 марта, 07:14
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Российские военные взяли Херсон под полный контроль

Как уточнили в Минобороны РФ, гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения, а также городской транспорт работают в повседневном режиме.

Российские военнослужащие в ходе "Операции Z" взяли под полный контроль город Херсон. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Как уточняется, гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения, а также городской транспорт работают в повседневном режиме. Кроме того, недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по поддержанию функционирования социальной инфраструктуры, а также обеспечению правопорядка и безопасности населения.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Варвара Романова

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