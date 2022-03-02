"Северсталь" объявила о прекращении поставок продукции в Европу
В компании подтвердили, что это связано с ограничениями, наложенными на главного акционера. Товарные потоки будут перенаправлены на альтернативные мировые рынки.
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Компания "Северсталь" объявила, что прекращает осуществлять поставки продукции в Европу после введения санкций в отношении её основного владельца — Алексея Мордашова. Об этом говорится в сообщении компании.
"Мы решили официально подтвердить, что прекратили поставки в ЕС в связи с санкциями, наложенными на акционера", — сказано в записи.
Товарные потоки будут переправлены на альтернативные мировые рынки, уточнили в "Северстали".
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что антироссийские санкции ударят по экономике Европы. Но при этом она уверена, что европейцы должны с пониманием к этому отнестись и поддержать рестрикции в адрес Москвы.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Однако ряд стран отказался от рестрикций. Так, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил отказ присоединиться к санкциям против России тем, что от ограничений в первую очередь пострадают тысячи виноделов, экспортёров и фермеров страны. Лайф следит за развитием событий.