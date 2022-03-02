"Северсталь" объявила о прекращении поставок продукции в Европу

Компания "Северсталь" объявила, что прекращает осуществлять поставки продукции в Европу после введения санкций в отношении её основного владельца — Алексея Мордашова. Об этом говорится в сообщении компании.

"Мы решили официально подтвердить, что прекратили поставки в ЕС в связи с санкциями, наложенными на акционера", — сказано в записи.

Товарные потоки будут переправлены на альтернативные мировые рынки, уточнили в "Северстали".