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2 марта, 08:10
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Народная милиция ДНР сообщила о гибели военнослужащих, отражавших атаку ВСУ

Ещё несколько военных были захвачены в плен, уточнил официальный представитель ведомства Эдуард Басурин, который напомнил украинской стороне о необходимости гуманного обращения с ними.

Двое военнослужащих Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли при отражении атаки Вооружённых сил Украины на Горловском направлении. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Эдуард Басурин.

По его словам, 1 марта силовики первого батальона 95-й десантно-штурмовой бригады под прикрытием артиллерийского огня попытались захватить позиции сил ДНР в районе населённого пункта Бессарабки.

"Во время боестолкновения с неравными силами противника двое военнослужащих Народной милиции погибли, несколько военнослужащих были захвачены в плен", — добавил Басурин.

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Мэр Донецка сообщил о повреждениях школы и больницы в результате обстрела ВСУ

Он также отметил, что информация о попавших в плен уточняется, и напомнил украинской стороне о необходимости гуманного обращения с пленными. Потери понесли и украинские силовики, заметил Басурин, уточнив, что четыре человека погибло, трое получили ранения и отступили.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила о блокировке Мариуполя. Кроме того, за сутки освобождено ещё несколько населённых пунктов, находившихся под контролем ВСУ: Широкино, Бердянское, Лебединское, Ломакино, Талаковка и Водяное.

В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреливают посёлок шахты им. Абакумова в Донецке

В ДНР сообщили, что украинские силовики обстреливают посёлок шахты им. Абакумова в Донецке

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Танк ВСУ. Обложка © Telegram-канал Народной милиции ДНР

Артур Лапсаков

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