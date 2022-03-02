Народная милиция ДНР сообщила о гибели военнослужащих, отражавших атаку ВСУ
Ещё несколько военных были захвачены в плен, уточнил официальный представитель ведомства Эдуард Басурин, который напомнил украинской стороне о необходимости гуманного обращения с ними.
Двое военнослужащих Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли при отражении атаки Вооружённых сил Украины на Горловском направлении. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Эдуард Басурин.
По его словам, 1 марта силовики первого батальона 95-й десантно-штурмовой бригады под прикрытием артиллерийского огня попытались захватить позиции сил ДНР в районе населённого пункта Бессарабки.
"Во время боестолкновения с неравными силами противника двое военнослужащих Народной милиции погибли, несколько военнослужащих были захвачены в плен", — добавил Басурин.
Он также отметил, что информация о попавших в плен уточняется, и напомнил украинской стороне о необходимости гуманного обращения с пленными. Потери понесли и украинские силовики, заметил Басурин, уточнив, что четыре человека погибло, трое получили ранения и отступили.
Ранее Народная милиция ДНР сообщила о блокировке Мариуполя. Кроме того, за сутки освобождено ещё несколько населённых пунктов, находившихся под контролем ВСУ: Широкино, Бердянское, Лебединское, Ломакино, Талаковка и Водяное.
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