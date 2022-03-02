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2 марта, 08:29

"Абсолютно надуманные основания": Россия готовится оспорить решения об отстранении спортсменов

В спортивном ведомстве считают последние шаги международных организаций необоснованными.

Министерство спорта РФ вместе с ОКР готовит план по оспариванию решений международных спортивных федераций, запретивших нашим спортсменам участвовать в соревнованиях. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замминистра спорта Андрея Фёдорова.

"Министерством за последние несколько дней организована тесная работа с Олимпийским комитетом России во взаимодействии с ключевыми спортивными федерациями, в том числе с целью подготовки плана по оспариванию противоправных решений, которые принимают международные спортивные федерации в отношении наших спортсменов и наших команд", — заявил Фёдоров.

По его словам, основания, по которым международные спортивные организации отстранили россиян, являются "абсолютно надуманными".

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Ранее Лайф сообщал, что ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на принятие молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты.

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Роман Фейгин
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