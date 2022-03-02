"Абсолютно надуманные основания": Россия готовится оспорить решения об отстранении спортсменов

Министерство спорта РФ вместе с ОКР готовит план по оспариванию решений международных спортивных федераций, запретивших нашим спортсменам участвовать в соревнованиях. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замминистра спорта Андрея Фёдорова.

"Министерством за последние несколько дней организована тесная работа с Олимпийским комитетом России во взаимодействии с ключевыми спортивными федерациями, в том числе с целью подготовки плана по оспариванию противоправных решений, которые принимают международные спортивные федерации в отношении наших спортсменов и наших команд", — заявил Фёдоров.