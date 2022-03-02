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2 марта, 08:39

Новым владельцем "Челси" может стать 86-летний швейцарский бизнесмен

Сейчас он попросил себе несколько дней на то, чтобы обдумать данное предложение.

86-летний швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс может стать новым владельцем лондонского "Челси", сообщает портал Goal.com.

Издание сообщает, что нынешний владелец лондонцев Роман Абрамович сам вышел на Висса с предложением приобрести "Челси". Сейчас бизнесмен попросил несколько дней на то, чтобы обдумать данную информацию.

"Челси" должен своему владельцу два миллиарда фунтов стерлингов. Но денег у клуба нет. Новый владелец должен будет компенсировать Абрамовичу эту сумму", — добавил Висс.

Абрамович на фоне санкций передал управление "Челси" попечителям фонда

Абрамович на фоне санкций передал управление "Челси" попечителям фонда

Ранее Лайф сообщал, что Роман Абрамович передаёт управление "Челси" попечителям благотворительного фонда лондонской команды.

Обложка © Shutterstock

Шамиль Гаджиев

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