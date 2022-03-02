Новым владельцем "Челси" может стать 86-летний швейцарский бизнесмен
Сейчас он попросил себе несколько дней на то, чтобы обдумать данное предложение.
86-летний швейцарский бизнесмен Хансйорг Висс может стать новым владельцем лондонского "Челси", сообщает портал Goal.com.
Издание сообщает, что нынешний владелец лондонцев Роман Абрамович сам вышел на Висса с предложением приобрести "Челси". Сейчас бизнесмен попросил несколько дней на то, чтобы обдумать данную информацию.
"Челси" должен своему владельцу два миллиарда фунтов стерлингов. Но денег у клуба нет. Новый владелец должен будет компенсировать Абрамовичу эту сумму", — добавил Висс.
Ранее Лайф сообщал, что Роман Абрамович передаёт управление "Челси" попечителям благотворительного фонда лондонской команды.
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