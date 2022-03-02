Журналистка Ахмедова: Европейцы считают допустимой потерей смерть поддерживающих Путина
Она отметила, что её зарубежные коллеги на все вопросы о содержании публикаций, например с фото плачущего ребёнка, неизменно отвечают, что это устроил российский президент.
Европейцы считают, что смерть людей, поддерживающих президента России Владимира Путина, является допустимой потерей, а тех, кто выступает против него, убивать нельзя. Таким мнением поделилась в телеграм-канале заместитель главного редактора журнала "Русский репортёр" Марина Ахмедова.
Журналистка рассказала, что в британской газете The Guardian наткнулась на фото плачущего украинского ребёнка. Причём раньше подобные кадры издание не публиковало. На вопрос "Почему?" иностранные журналисты отвечали всегда: "А кто всё это устроил? Путин". По мнению Ахмедовой, это была попытка не давать прямого ответа. В этом случае она начинала говорить про Майдан, "который случился не без помощи Европы и старушки Англии".
"А сейчас во мне окрепла в убеждении мысль, которая появилась ещё тогда. Все, кто поддерживает Путина, — это допустимые потери. Тех, кто против Путина, убивать нельзя. Вот так Европа поделила в своём восприятии людей нашего постсоветского пространства", — написала Ахмедова.
Она также напомнила, что ранее ВЦИОМ опубликовал данные исследования, согласно которым действия РФ, а значит, Путина, на Украине поддержало 68% россиян.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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