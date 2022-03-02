Журналистка Ахмедова: Европейцы считают допустимой потерей смерть поддерживающих Путина

Европейцы считают, что смерть людей, поддерживающих президента России Владимира Путина, является допустимой потерей, а тех, кто выступает против него, убивать нельзя. Таким мнением поделилась в телеграм-канале заместитель главного редактора журнала "Русский репортёр" Марина Ахмедова.

Журналистка рассказала, что в британской газете The Guardian наткнулась на фото плачущего украинского ребёнка. Причём раньше подобные кадры издание не публиковало. На вопрос "Почему?" иностранные журналисты отвечали всегда: "А кто всё это устроил? Путин". По мнению Ахмедовой, это была попытка не давать прямого ответа. В этом случае она начинала говорить про Майдан, "который случился не без помощи Европы и старушки Англии".

"А сейчас во мне окрепла в убеждении мысль, которая появилась ещё тогда. Все, кто поддерживает Путина, — это допустимые потери. Тех, кто против Путина, убивать нельзя. Вот так Европа поделила в своём восприятии людей нашего постсоветского пространства", — написала Ахмедова.