Белоруссия усилила охрану границы на западном и южном направлениях
Для дополнительного прикрытия украинско-белорусской границы были задействованы резервы пограничных групп и отрядов, а также подразделения Минобороны.
На западном и южном направлениях Белоруссии усилена охрана госграницы республики. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета в телеграм-канале.
"В рамках указаний президента Республики Беларусь, отданных с учётом обострения военно-политической ситуации в регионе, усилена охрана границы на западном и южном направлениях", — говорится в сообщении.
Отмечается, что для дополнительного прикрытия границы с Украиной были задействованы резервы пограничных групп и отрядов, а также подразделения Минобороны Белоруссии. В точках постоянной дислокации находится личный состав территориальной дислокации. В Госпогранкомитете страны также сообщили, что пункты пропуска, включая те, что находятся на границе с Незалежной, со стороны Белоруссии работают в штатном режиме.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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