Белоруссия усилила охрану границы на западном и южном направлениях

"В рамках указаний президента Республики Беларусь, отданных с учётом обострения военно-политической ситуации в регионе, усилена охрана границы на западном и южном направлениях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для дополнительного прикрытия границы с Украиной были задействованы резервы пограничных групп и отрядов, а также подразделения Минобороны Белоруссии. В точках постоянной дислокации находится личный состав территориальной дислокации. В Госпогранкомитете страны также сообщили, что пункты пропуска, включая те, что находятся на границе с Незалежной, со стороны Белоруссии работают в штатном режиме.