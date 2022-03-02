Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Чёрного моря
Соответствующее решение Военно-морские силы страны приняли "в целях безопасности гражданского судоходства", уточнили в Генштабе ВСУ.
Украинская сторона закрыла судоходство в северо-западном районе Чёрного моря, сообщает Генеральный штаб ВСУ. Соответствующее решение приняли Военно-морские силы ВС страны.
Как указывается в записи в "Фейсбуке", такое решение было принято "в целях безопасности гражданского судоходства".
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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