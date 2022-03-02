Со здания Посольства Украины в Москве сняли государственный флаг

С флагштока посольства Незалежной в Москве после разрыва дипломатических отношений сняли украинский флаг. Об этом сообщает РИА "Новости" .

Вместе с тем на здании украинской дипмиссии демонтировали табличку, обозначающую, что это посольство Незалежной. Входные двери опечатаны, а территория огорожена и находится под наблюдением полицейских. Отмечается, что обстановка вокруг здания Посольства Украины спокойная.