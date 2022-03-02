Со здания Посольства Украины в Москве сняли государственный флаг
Территория дипмиссии Незалежной огорожена и находится под наблюдением полицейских. Двери в здание опечатаны.
С флагштока посольства Незалежной в Москве после разрыва дипломатических отношений сняли украинский флаг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Вместе с тем на здании украинской дипмиссии демонтировали табличку, обозначающую, что это посольство Незалежной. Входные двери опечатаны, а территория огорожена и находится под наблюдением полицейских. Отмечается, что обстановка вокруг здания Посольства Украины спокойная.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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