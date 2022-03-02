Моравецкий: Польша готова ввести эмбарго на российский уголь с согласия Еврокомиссии
Польский премьер заметил, что уже общался с австралийским коллегой на предмет возможных поставок топлива из этой страны. Также он выступил за введение более далеко идущих санкций.
Матеуш Моравецкий. Обложка © Twitter / Mateusz Morawiecki
Польша в любой момент может отказаться от поставок российского угля, однако для этого необходимо получить разрешение Еврокомиссии. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на совместном брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
"Мы готовы сделать это в любой момент, любой день. Нам только нужна одна вещь от Европейской комиссии", — сказал Моравецкий.
Он заметил о необходимости получить "одно слово обещания" о том, что Польша не будет наказана за этот шаг, ведь введение эмбарго является частью международной торговли и лежит в компетенции ЕК. Моравецкий добавил, что общался с премьер-министром Австралии по вопросу транспортировки угля в Польшу. Польский премьер также выступил за более далеко идущие санкции против России, перечислив среди возможных запретов блокаду нефти, газа и угля из РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что, по данным Reuters, энергокомпании США призывают Белый дом не вводить санкции против российского урана. Согласно оценкам Управления энергетической информации Минэнерго Соединённых Штатов и Всемирной ядерной ассоциации, почти половину объёма урана страна получает из России, Казахстана и Узбекистана.