Моравецкий: Польша готова ввести эмбарго на российский уголь с согласия Еврокомиссии

Польша в любой момент может отказаться от поставок российского угля, однако для этого необходимо получить разрешение Еврокомиссии. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на совместном брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Мы готовы сделать это в любой момент, любой день. Нам только нужна одна вещь от Европейской комиссии", — сказал Моравецкий.

Он заметил о необходимости получить "одно слово обещания" о том, что Польша не будет наказана за этот шаг, ведь введение эмбарго является частью международной торговли и лежит в компетенции ЕК. Моравецкий добавил, что общался с премьер-министром Австралии по вопросу транспортировки угля в Польшу. Польский премьер также выступил за более далеко идущие санкции против России, перечислив среди возможных запретов блокаду нефти, газа и угля из РФ.