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2 марта, 09:42
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Моравецкий: Польша готова ввести эмбарго на российский уголь с согласия Еврокомиссии

Польский премьер заметил, что уже общался с австралийским коллегой на предмет возможных поставок топлива из этой страны. Также он выступил за введение более далеко идущих санкций.

<p>Матеуш Моравецкий. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/MorawieckiM/status/1491754856545198088/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mateusz Morawiecki</a></p>

Матеуш Моравецкий. Обложка © Twitter / Mateusz Morawiecki

Польша в любой момент может отказаться от поставок российского угля, однако для этого необходимо получить разрешение Еврокомиссии. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на совместном брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

"Мы готовы сделать это в любой момент, любой день. Нам только нужна одна вещь от Европейской комиссии", — сказал Моравецкий.

Он заметил о необходимости получить "одно слово обещания" о том, что Польша не будет наказана за этот шаг, ведь введение эмбарго является частью международной торговли и лежит в компетенции ЕК. Моравецкий добавил, что общался с премьер-министром Австралии по вопросу транспортировки угля в Польшу. Польский премьер также выступил за более далеко идущие санкции против России, перечислив среди возможных запретов блокаду нефти, газа и угля из РФ.

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Ранее Лайф рассказывал, что, по данным Reuters, энергокомпании США призывают Белый дом не вводить санкции против российского урана. Согласно оценкам Управления энергетической информации Минэнерго Соединённых Штатов и Всемирной ядерной ассоциации, почти половину объёма урана страна получает из России, Казахстана и Узбекистана.

Артур Лапсаков

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