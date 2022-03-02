"Огромные сложности": Федун продолжит финансировать "Спартак"
Накануне акции компании "ЛУКойл" рухнули на Лондонской бирже.
Совладелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что продолжит финансировать клуб, несмотря на сложности, которые возникли из-за политической ситуации. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Да, есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать "Спартак", — сказал Федун.
Накануне акции "ЛУКойла", которыми владеет Федун, рухнули на Лондонской бирже. Компания является титульным спонсором красно-белых.
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