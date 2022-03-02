НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 09:37

"Огромные сложности": Федун продолжит финансировать "Спартак"

Накануне акции компании "ЛУКойл" рухнули на Лондонской бирже.

Совладелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что продолжит финансировать клуб, несмотря на сложности, которые возникли из-за политической ситуации. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Да, есть огромные сложности, но я продолжаю финансировать "Спартак", — сказал Федун.

Ваноли продолжит работать в "Спартаке"

Ваноли продолжит работать в "Спартаке"

Накануне акции "ЛУКойла", которыми владеет Федун, рухнули на Лондонской бирже. Компания является титульным спонсором красно-белых.

Обложка © ФК "Спартак"

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1