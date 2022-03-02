МИД Белоруссии: Последние приготовления к переговорам РФ и Украины завершаются

Время встречи двух стран сдвинулось. Уже скоро появится официальная информация по поводу мероприятия, которое состоится в Беловежской Пуще.

Завершаются последние приготовления к российско-украинским переговорам. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в "Твиттере".

"Мы неоднократно заявляли, что готовы сделать всё возможное и организовать встречу в любой момент. В настоящее время последние приготовления уже завершаются", — говорится в сообщении.