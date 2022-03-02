МИД Белоруссии: Последние приготовления к переговорам РФ и Украины завершаются
Время встречи двух стран сдвинулось. Уже скоро появится официальная информация по поводу мероприятия, которое состоится в Беловежской Пуще.
Завершаются последние приготовления к российско-украинским переговорам. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз в "Твиттере".
"Мы неоднократно заявляли, что готовы сделать всё возможное и организовать встречу в любой момент. В настоящее время последние приготовления уже завершаются", — говорится в сообщении.
Кроме того, источник ТАСС, близкий к переговорам, сообщил, что время встречи украинской и российской сторон сдвинулось. Скоро, указал он, появится официальная информация. Сама же встреча состоится в Беловежской Пуще, расположенной на территории Белоруссии.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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