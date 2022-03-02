Минобороны показало, как вертолёты прикрывают движение наземных войск в Донбассе
Для этого были задействованы летательные аппараты Ми-8 и Ка-52 "Аллигатор". Из открытых боковых сдвижных дверей за обстановкой следят бойцы спецназа.
Российские вертолёты сопровождают колонны ВС РФ в Донбассе. Видео © Минобороны России
В Министерстве обороны России показали видео с вертолётами российской военной авиации, сопровождающими наземные колонны ВС РФ в ходе спецоперации в Донбассе.
На кадрах видно, что для прикрытия российской военной колонны задействованы вертолёты Ми-8 и Ка-52 "Аллигатор". Из открытых боковых сдвижных дверей за обстановкой следят бойцы спецназа.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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