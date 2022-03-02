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2 марта, 09:21

Совет Федерации поддержал закон об усилении мер защиты несовершеннолетних от педофилов

Согласно проекту, вводятся отягчающие обстоятельства для преступников, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.

Совет Федерации поддержал закон, усиливающий меры защиты несовершеннолетних до 14 лет от сексуального насилия. Отмечается, что документ ужесточает уголовную ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера с помощью Интернета или СМИ и в случае, если преступление совершено лицом, уже судимым за подобные преступления. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определённые должности на срок до десяти лет.

"Сформировалась целая группа педофилов, это очень опасная группа. Её надо выявлять, уже есть методики по её выявлению, а это потребует внести ещё ряд изменений в Уголовный кодекс РФ", — заявила сенатор Елена Мизулина.

Кроме того, за укрывательство тяжких преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних до 14 лет, грозит наказание в виде лишения свободы или принудительных работ на срок до одного года, штрафа до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы за аналогичный период. Также закон вводит отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.

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Ранее Лайф писал, что Государственная дума приняла в третьем, заключительном, чтении закон об усилении мер защиты детей от сексуального насилия. В связи с этим в Уголовный кодекс России и статью 280 Уголовно-процессуального кодекса планировалось внести поправки. Согласно принятому проекту, если преступление совершает человек, который живёт вместе с ребёнком, несёт за него ответственность или обучает в детском саду и в школе, то этот факт будет рассматриваться судом как отягчающее обстоятельство.

Обложка © Pixabay

Никита Осипов

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