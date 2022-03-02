Совет Федерации поддержал закон об усилении мер защиты несовершеннолетних от педофилов

Совет Федерации поддержал закон, усиливающий меры защиты несовершеннолетних до 14 лет от сексуального насилия. Отмечается, что документ ужесточает уголовную ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера с помощью Интернета или СМИ и в случае, если преступление совершено лицом, уже судимым за подобные преступления. Наказание предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определённые должности на срок до десяти лет.

"Сформировалась целая группа педофилов, это очень опасная группа. Её надо выявлять, уже есть методики по её выявлению, а это потребует внести ещё ряд изменений в Уголовный кодекс РФ", — заявила сенатор Елена Мизулина.

Кроме того, за укрывательство тяжких преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних до 14 лет, грозит наказание в виде лишения свободы или принудительных работ на срок до одного года, штрафа до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы за аналогичный период. Также закон вводит отягчающие обстоятельства для педофилов, занимающихся обучением или защитой детей, а также проживающих или работающих с ними.