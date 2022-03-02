"Здравый смысл полностью игнорируется": Олимпийский чемпион Васильев призвал главу МОК Баха уйти в отставку

"Весь здравый смысл полностью игнорируется. Идёт прямое нарушение всех законов в международных федерациях. Спортсмены не могут отвечать за действия правительства. Олимпийское движение прямо об этом говорит. Здесь ещё можно поднимать вопрос о соответствии занимаемой должности президента МОК Томаса Баха, который напрямую призывал отстранять российских спортсменов. Эти люди в полном составе должны уйти в отставку. Они не соответствуют своей должности, так как не умиротворяют, а ещё больше разжигают ситуацию", — заявил Васильев.