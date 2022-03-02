"Здравый смысл полностью игнорируется": Олимпийский чемпион Васильев призвал главу МОК Баха уйти в отставку
Ранее организация рекомендовала запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях.
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Дмитрий Васильев призвал президента МОК Томаса Баха уйти в отставку на фоне массового отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Весь здравый смысл полностью игнорируется. Идёт прямое нарушение всех законов в международных федерациях. Спортсмены не могут отвечать за действия правительства. Олимпийское движение прямо об этом говорит. Здесь ещё можно поднимать вопрос о соответствии занимаемой должности президента МОК Томаса Баха, который напрямую призывал отстранять российских спортсменов. Эти люди в полном составе должны уйти в отставку. Они не соответствуют своей должности, так как не умиротворяют, а ещё больше разжигают ситуацию", — заявил Васильев.
Ранее Лайф сообщал, что МОК рекомендовал запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. После этого Россия была отстранена от турниров по большинству популярных видов спорта.
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