Росавиация попросила авиаперевозчиков предоставить сведения по отзыву самолётов
В частности, речь идёт о расторжении лизинговых договоров и об условиях возврата воздушных судов. Пока неясно, сколько бортов придётся вернуть из-за антироссийских санкций ЕС.
Росавиация запросила у авиакомпаний сведения по лизингодателям, а также попросила предоставить информацию по отзыву самолётов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеграмму ведомства, разосланную российским авиаперевозчикам.
"В связи со служебной необходимостью прошу обеспечить неукоснительное представление в Федеральное агентство воздушного транспорта следующих сведений: <…> о фактическом лизингодателе по каждому воздушному судну (ВС), включённому в сертификат эксплуатанта, осуществляющего коммерческие воздушные перевозки, с обязательным указанием государства лизингодателя", — указано в телеграмме Росавиации.
Кроме того, ведомство запросило сведения о поступлении на данный момент каких-либо запросов от лизингодателей, касающихся эксплуатации воздушных судов. В частности, речь идёт о расторжении лизинговых договоров и об условиях возврата самолётов.
Ранее Лайф сообщал, что в ночь на 28 февраля в силу вступило решение Евросоюза о полном закрытии неба для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли США, Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё для одной — Швейцарии.
Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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