Росавиация попросила авиаперевозчиков предоставить сведения по отзыву самолётов

В частности, речь идёт о расторжении лизинговых договоров и об условиях возврата воздушных судов. Пока неясно, сколько бортов придётся вернуть из-за антироссийских санкций ЕС.

Росавиация запросила у авиакомпаний сведения по лизингодателям, а также попросила предоставить информацию по отзыву самолётов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеграмму ведомства, разосланную российским авиаперевозчикам.

"В связи со служебной необходимостью прошу обеспечить неукоснительное представление в Федеральное агентство воздушного транспорта следующих сведений: <…> о фактическом лизингодателе по каждому воздушному судну (ВС), включённому в сертификат эксплуатанта, осуществляющего коммерческие воздушные перевозки, с обязательным указанием государства лизингодателя", — указано в телеграмме Росавиации.

Кроме того, ведомство запросило сведения о поступлении на данный момент каких-либо запросов от лизингодателей, касающихся эксплуатации воздушных судов. В частности, речь идёт о расторжении лизинговых договоров и об условиях возврата самолётов.