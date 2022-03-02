Магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве
При этом никаких объявлений на сайте или в самих помещениях нет. Также сообщается, что магазины ретейлера закрылись в Санкт-Петербурге.
Закрытый магазин re:Store в Москве. Видео © Telegram / SHOT
В Москве сегодня, 2 марта, не открылись магазины ретейлера re:Store, занимающегося продажей техники Apple.
При этом никаких объявлений в магазинах и на сайте продавца нет. Закрытым остался магазин на улице Пречистенке, а в "М.Видео" в ТЦ "Европейский" и у метро "Преображенская площадь" товаров Apple нет в наличии. Также сообщается, что магазин re:Store закрылся в Санкт-Петербурге на Большом проспекте Петроградской стороны.
Ранее стало известно, что компания Apple ограничила работу Apple Pay и других услуг в России из-за ситуации на Украине. Также корпорация подтвердила, что приостановила на официальном сайте продажу своей техники в РФ.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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