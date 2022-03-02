Магазины техники Apple re:Store не открылись в Москве

При этом никаких объявлений на сайте или в самих помещениях нет. Также сообщается, что магазины ретейлера закрылись в Санкт-Петербурге.

Закрытый магазин re:Store в Москве. Видео © Telegram / SHOT

В Москве сегодня, 2 марта, не открылись магазины ретейлера re:Store, занимающегося продажей техники Apple.

При этом никаких объявлений в магазинах и на сайте продавца нет. Закрытым остался магазин на улице Пречистенке, а в "М.Видео" в ТЦ "Европейский" и у метро "Преображенская площадь" товаров Apple нет в наличии. Также сообщается, что магазин re:Store закрылся в Санкт-Петербурге на Большом проспекте Петроградской стороны.

Закрытый магазин re:Store в Санкт-Петербурге. Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Ранее стало известно, что компания Apple ограничила работу Apple Pay и других услуг в России из-за ситуации на Украине. Также корпорация подтвердила, что приостановила на официальном сайте продажу своей техники в РФ.