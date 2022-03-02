Песков: Делегация РФ прибудет на место новой встречи с украинцами ближе к вечеру 2 марта
Представитель Кремля также отметил, что главным переговорщиком с Незалежной остаётся помощник президента РФ Владимир Мединский.
Российская делегация ближе к вечеру 2 марта прибудет на место новой встречи с представителями Украины. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте. [Будет] ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Песков также добавил, что помощник президента РФ Владимир Мединский продолжит возглавлять российскую делегацию на переговорах.
Ранее в МИД Белоруссии заявили, что последние приготовления к переговорам РФ и Украины завершаются. Время встречи двух стран сдвинулось. Уже скоро появится официальная информация по поводу мероприятия, которое состоится в Беловежской Пуще.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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