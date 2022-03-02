Песков: Делегация РФ прибудет на место новой встречи с украинцами ближе к вечеру 2 марта

Представитель Кремля также отметил, что главным переговорщиком с Незалежной остаётся помощник президента РФ Владимир Мединский.

Российская делегация ближе к вечеру 2 марта прибудет на место новой встречи с представителями Украины. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте. [Будет] ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков также добавил, что помощник президента РФ Владимир Мединский продолжит возглавлять российскую делегацию на переговорах.