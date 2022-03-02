Песков: Оперштаб под руководством Мишустина работает над рисками роста безработицы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что созданный оперативный штаб под руководством премьер-министра Михаила Мишустина работает над рисками, связанными с ростом безработицы в стране.

"Безусловно, это одна из первоочередных тем, которыми будет заниматься и занимается уже оперативный штаб, который возглавляет председатель правительства Мишустин", — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что "определённый опыт в этой области имеется", ведь власти прошли через несколько кризисов и каждый раз принимали энергичные меры, чтобы эти темпы роста минимизировать. Аналогичная ситуация будет и на этот раз, заверил он.

"Ещё раз повторяю: проблемы сейчас возникают и оперативный штаб ими занимается", — добавил Песков.