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2 марта, 09:53

Песков: Оперштаб под руководством Мишустина работает над рисками роста безработицы

В аналогичных прошлых ситуациях применялись энергичные меры, чтобы эти темпы роста минимизировать. Так будет и сейчас, заверил представитель Кремля.

<p>Михаил Мишустин. Обложка © Kremlin.ru</p>

Михаил Мишустин. Обложка © Kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что созданный оперативный штаб под руководством премьер-министра Михаила Мишустина работает над рисками, связанными с ростом безработицы в стране.

"Безусловно, это одна из первоочередных тем, которыми будет заниматься и занимается уже оперативный штаб, который возглавляет председатель правительства Мишустин", — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что "определённый опыт в этой области имеется", ведь власти прошли через несколько кризисов и каждый раз принимали энергичные меры, чтобы эти темпы роста минимизировать. Аналогичная ситуация будет и на этот раз, заверил он.

"Ещё раз повторяю: проблемы сейчас возникают и оперативный штаб ими занимается", — добавил Песков.

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Напомним, Михаил Мишустин возглавил оперштаб по противодействию санкциям. Его заместителями стали Андрей Белоусов и Сергей Собянин. В своей работе новая структура уделит особое внимание мерам по поддержке отечественного бизнеса в условиях западных ограничений.

Александр Юнашев

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