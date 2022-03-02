Глава Евросовета Мишель пообещал оказать помощь всем беженцам с Украины

Он отметил, что для жителей Незалежной сегодняшняя ситуация в стране очень болезненная и сложная и Евросоюз "как никогда должен быть вместе с украинцами".

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз обязуется принимать украинских беженцев на фоне российской военной операции и предоставить украинцам политическую, финансовую и гуманитарную поддержку. Об этом он сообщил на пресс-конференции в аэропорту Жешува.

"Мы приложим все возможные усилия, чтобы оказать поддержку Украине: политическую, финансовую и гуманитарную. Это наш политический и моральный долг", — заявил Мишель.

Он отметил, что для жителей Украины сегодняшняя ситуация в стране крайне болезненная и сложная и страны ЕС "как никогда должны быть вместе с украинцами". Европа "должна приветствовать их, принять и обеспечить достоинство украинского народа", добавил Мишель.

Ранее Лайф сообщал, что ЕС ожидает более семи миллионов беженцев с Украины. При этом для оказания гуманитарной помощи уже привлечён значительный объём средств в 90 миллионов евро.