Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, поднявшись почти до $2230
Так, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2226 за одну тысячу кубометров, или €193 за МВт/ч. Предыдущий рекорд держался с конца декабря прошлого года.
В ходе сегодняшних торгов на бирже цена на газ в Европе побила исторический рекорд, зафиксированный в конце декабря 2021 года, и поднялась почти до $2230 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2226 за одну тысячу кубических метров, или 193,95 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что антироссийские санкции ударят по экономике Европы. Но при этом она уверена, что европейцы должны с пониманием к этому отнестись и поддержать рестрикции в адрес Москвы.
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