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2 марта, 09:44
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Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, поднявшись почти до $2230

Так, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2226 за одну тысячу кубометров, или €193 за МВт/ч. Предыдущий рекорд держался с конца декабря прошлого года.

В ходе сегодняшних торгов на бирже цена на газ в Европе побила исторический рекорд, зафиксированный в конце декабря 2021 года, и поднялась почти до $2230 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2226 за одну тысячу кубических метров, или 193,95 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

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Обложка © Pixabay

Наталья Исакова

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