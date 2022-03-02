Стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, поднявшись почти до $2230

В ходе сегодняшних торгов на бирже цена на газ в Европе побила исторический рекорд, зафиксированный в конце декабря 2021 года, и поднялась почти до $2230 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2226 за одну тысячу кубических метров, или 193,95 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).