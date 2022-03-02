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2 марта, 09:50

ФСБ задержала замглавы Администрации Тамбова Зарапина по делу о мошенничестве

По данным следователей, в 2018 и 2020 годах чиновник вместе с директором строительной фирмы похитил свыше 5,5 миллиона бюджетных средств. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

<p>Юрий Зарапин. Обложка © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/gorodtambov?z=photo-195454603_457246767/wall-195454603_7654" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Тамбова</a></p>

Юрий Зарапин. Обложка © "ВКонтакте" / Администрация Тамбова

В Тамбове правоохранители задержали заместителя главы администрации города Юрия Зарапина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по Тамбовской области. Отмечается, что в отношении него возбуждено два уголовных дела по статье "Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере".

"1 марта фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК России, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", — указано в сообщении УФСБ по региону.

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По данным следователей, в 2018 и 2020 годах подозреваемый вместе с директором строительной фирмы похитил свыше 5,5 миллиона бюджетных средств. В эти годы Зарапин возглавлял МУП "Дирекция городских дорог", занимающееся строительством и ремонтом тамбовских магистралей. В мэрии он также отвечает за комитеты архитектуры, градостроительства и городского хозяйства.

Ранее Лайф сообщал, что экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев задержан по подозрению во взяточничестве. Предположительно, он получал деньги от представителей криминальных кругов за покровительство и избавление от проверок.

Наталья Исакова

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