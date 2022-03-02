НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 марта, 09:55

Песков: Действия многих стран против РФ говорят об их недружественности

Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможности расширения чёрного списка государств. При этом он подчеркнул, что порой речь идёт о враждебных действиях в адрес Москвы.

Действия, которые сейчас предпринимают многие страны из-за проведения "Операции Z" на Украине, демонстрируют их недружественность по отношению к России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Москва расширять список недружественных государств, в который официально на сегодняшний день пока включены США и Чехия.

"Судя по тем мерам, которые многие страны принимают в отношении нас, они сейчас все де-факто являются недружественными — в списке они или не в списке. В данном случае список — это вторично", — сказал на брифинге представитель Кремля, подчеркнув, что порой речь идёт, по сути, о враждебных действиях в адрес Москвы.

Банк России разъяснил указ Путина о специальных экономических мерах против США

Банк России разъяснил указ Путина о специальных экономических мерах против США

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1