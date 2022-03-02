Песков: Действия многих стран против РФ говорят об их недружественности
Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможности расширения чёрного списка государств. При этом он подчеркнул, что порой речь идёт о враждебных действиях в адрес Москвы.
Действия, которые сейчас предпринимают многие страны из-за проведения "Операции Z" на Украине, демонстрируют их недружественность по отношению к России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Москва расширять список недружественных государств, в который официально на сегодняшний день пока включены США и Чехия.
"Судя по тем мерам, которые многие страны принимают в отношении нас, они сейчас все де-факто являются недружественными — в списке они или не в списке. В данном случае список — это вторично", — сказал на брифинге представитель Кремля, подчеркнув, что порой речь идёт, по сути, о враждебных действиях в адрес Москвы.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.
Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru