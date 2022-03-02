Песков: Действия многих стран против РФ говорят об их недружественности

Так представитель Кремля ответил на вопрос о возможности расширения чёрного списка государств. При этом он подчеркнул, что порой речь идёт о враждебных действиях в адрес Москвы.

Действия, которые сейчас предпринимают многие страны из-за проведения "Операции Z" на Украине, демонстрируют их недружественность по отношению к России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Москва расширять список недружественных государств, в который официально на сегодняшний день пока включены США и Чехия.