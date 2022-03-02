Эксперт Леонков спрогнозировал сроки завершения "Операции Z"

Военный специалист отметил, что сейчас идёт формирование так называемого котла, в который попадёт группировка, стоявшая 8 лет на линии боевого соприкосновения Донбасса.

Говорить о быстром завершении "Операции Z" или о некоем блицкриге, о котором пишут украинские СМИ, нельзя. Такого рода действия имеют минимальный срок планирования 10–15 дней и могут развиваться до месяца. Так в беседе с Лайфом военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал проводимую Россией операцию по защите Донбасса.

"Операция будет двигаться по плану. Быстроту операции никто не планировал. Такого рода операция имеет минимальный срок планирования 10–15 дней и может развиваться до месяца. Всё зависит от складывающейся обстановки", — пояснил специалист.

Леонков добавил, что в ближайшее время произойдёт соединение наступающих российских войск с севера и юга и частей ДНР и ЛНР, которые выполняют боевую задачу. Сформируется так называемый котёл, в который попадёт группировка, стоявшая 8 лет на линии боевого соприкосновения Донбасса.

"Оставшимся в котле будет предложено сдаться и сложить оружие. Также предполагается, что не сдадутся, потому что среди военнослужащих армии Украины присутствуют представители нацбатальонов. Была информация о том, что командира группировки Юг расстреляли националисты, когда тот пытался покинуть город Мариуполь, и его эвакуировали. Понятно, что без руководства они будут обороняться хаотически. Но поражение их неизбежно", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что оборона противника построена с учётом живого щита, которым выступает гражданское население. Военные размещают огневые средства, рассчитывая на то, что "контрбатарейный" огонь приведёт к гибели мирных людей. Леонков отметил, что российское командование на это не пойдёт.

"Эти группировки сейчас отрезаны от снабжения. Бронетехника имеет ограниченное передвижение. Скорее всего, они будут закапывать [её] в землю, планируя вести оттуда огонь. Они ограничены по боеприпасам. Понятно, что будет сопротивление, но оно будет подавлено", — уточнил эксперт.

Прогнозируя дальнейшие события, он заявил, что российские военные будут идти в направлении Одессы и Киева. По словам Леонкова, восточные части продвинутся в сторону Запорожья и Днепропетровска.