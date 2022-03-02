Песков заявил, что Украина должна быть избавлена от бандеровцев и прочих националистов
По его словам, речь идёт о людях, которые в 2014 году начали убивать соотечественников на юго-востоке страны. При этом он отметил, что во время данных преступлений никто не видел "единения Запада".
На Украине сегодня действует огромное количество военных соединений националистов, и от них необходимо избавляться. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что там (на Украине. — Прим. Лайфа) действует огромное количество военных соединений националистического характера: бандеровцы, просто националисты, батальоны и так далее. И, конечно, нужно от них избавиться", — сказал представитель Кремля на брифинге.
По его словам, речь идёт о людях, которые в 2014 году начали убивать своих соотечественников на юго-востоке Украины. При этом он отметил, что во время данных преступлений никто, увы, не видел "единения Запада".
"Почему-то не приходило в голову депутатам Европарламента вставать в знак протеста против убийств этих людей на юго-востоке страны", — добавил Песков.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Фото © kremlin.ru