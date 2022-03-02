Песков заявил, что Украина должна быть избавлена от бандеровцев и прочих националистов

По его словам, речь идёт о людях, которые в 2014 году начали убивать соотечественников на юго-востоке страны. При этом он отметил, что во время данных преступлений никто не видел "единения Запада".

На Украине сегодня действует огромное количество военных соединений националистов, и от них необходимо избавляться. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что там (на Украине. — Прим. Лайфа) действует огромное количество военных соединений националистического характера: бандеровцы, просто националисты, батальоны и так далее. И, конечно, нужно от них избавиться", — сказал представитель Кремля на брифинге.

По его словам, речь идёт о людях, которые в 2014 году начали убивать своих соотечественников на юго-востоке Украины. При этом он отметил, что во время данных преступлений никто, увы, не видел "единения Запада".