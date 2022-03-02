Басурин заявил о полной блокировке Мариуполя
Ни ВСУ, ни украинский президент не реагируют на просьбу мэра города предоставить военную помощь. Кроме того, силовики Незалежной не позволяют мирному населению покинуть населённый пункт.
Мариуполь полностью блокирован, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. В эфире телеканала "Россия-1" он сообщил, что мэр города обратился с просьбой оказать военную помощь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
"Мариуполь полностью блокирован. Уже есть даже информация, что мэр в Мариуполе обратился к Зеленскому и к Вооружённым силам Украины, чтобы им оказали военную помощь, но тишина", — сказал Басурин.
По словам официального представителя ведомства, украинские войска также не дают мирному населению возможность покинуть Мариуполь.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
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