Басурин заявил о полной блокировке Мариуполя

Ни ВСУ, ни украинский президент не реагируют на просьбу мэра города предоставить военную помощь. Кроме того, силовики Незалежной не позволяют мирному населению покинуть населённый пункт.

Мариуполь полностью блокирован, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. В эфире телеканала "Россия-1" он сообщил, что мэр города обратился с просьбой оказать военную помощь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мариуполь полностью блокирован. Уже есть даже информация, что мэр в Мариуполе обратился к Зеленскому и к Вооружённым силам Украины, чтобы им оказали военную помощь, но тишина", — сказал Басурин.