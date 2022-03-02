Басурин заявил о полной блокировке Мариуполя

Мариуполь полностью блокирован, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. В эфире телеканала "Россия-1" он сообщил, что мэр города обратился с просьбой оказать военную помощь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мариуполь полностью блокирован. Уже есть даже информация, что мэр в Мариуполе обратился к Зеленскому и к Вооружённым силам Украины, чтобы им оказали военную помощь, но тишина", — сказал Басурин.