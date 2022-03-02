ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 марта 2022, 10:05
3058

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Отмечается, что россиянин "осуществлял нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями".

В прокуратуре Болгарии возбудили уголовное дело в отношении российского дипломата, которого обвиняют в шпионаже. Документ был опубликован в среду на сайте ведомства.

"В ходе расследования было установлено, что гражданин Российской Федерации, имеющий дипломатический иммунитет, осуществлял нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями, на территории Болгарии", — говорится в заявлении.

Главный прокурор страны сообщил главе МИД Болгарии Теодору Генчовску "о собранных в ходе расследования материалах для дальнейших действий", уточнили в прокуратуре.

Антонов назвал высылку дипломатов при ООН враждебным выпадом против России
Антонов назвал высылку дипломатов при ООН враждебным выпадом против России

Ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков раскрыл цели прокурора МУС, захотевшего расследовать ситуацию на Украине. Все международные организации уже давно заняли позицию обвинения по отношению к Москве, уверен политик.

BannerImage

Обложка © Shutterstock

Ирина Мусина
  • Новости
  • Болгария
  • шпионаж
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar