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2 марта, 10:05

В Болгарии российского дипломата обвинили в шпионаже

Отмечается, что россиянин "осуществлял нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями".

В прокуратуре Болгарии возбудили уголовное дело в отношении российского дипломата, которого обвиняют в шпионаже. Документ был опубликован в среду на сайте ведомства.

"В ходе расследования было установлено, что гражданин Российской Федерации, имеющий дипломатический иммунитет, осуществлял нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями, на территории Болгарии", — говорится в заявлении.

Главный прокурор страны сообщил главе МИД Болгарии Теодору Генчовску "о собранных в ходе расследования материалах для дальнейших действий", уточнили в прокуратуре.

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Обложка © Shutterstock

Ирина Мусина

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