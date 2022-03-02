Отмечается, что россиянин "осуществлял нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями".

В прокуратуре Болгарии возбудили уголовное дело в отношении российского дипломата, которого обвиняют в шпионаже. Документ был опубликован в среду на сайте ведомства.

"В ходе расследования было установлено, что гражданин Российской Федерации, имеющий дипломатический иммунитет, осуществлял нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями, на территории Болгарии", — говорится в заявлении.

Главный прокурор страны сообщил главе МИД Болгарии Теодору Генчовску "о собранных в ходе расследования материалах для дальнейших действий", уточнили в прокуратуре.