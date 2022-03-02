Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Отмечается, что россиянин "осуществлял нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями".
В прокуратуре Болгарии возбудили уголовное дело в отношении российского дипломата, которого обвиняют в шпионаже. Документ был опубликован в среду на сайте ведомства.
"В ходе расследования было установлено, что гражданин Российской Федерации, имеющий дипломатический иммунитет, осуществлял нерегламентированную разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическими отношениями, на территории Болгарии", — говорится в заявлении.
Главный прокурор страны сообщил главе МИД Болгарии Теодору Генчовску "о собранных в ходе расследования материалах для дальнейших действий", уточнили в прокуратуре.
Ранее член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков раскрыл цели прокурора МУС, захотевшего расследовать ситуацию на Украине. Все международные организации уже давно заняли позицию обвинения по отношению к Москве, уверен политик.
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