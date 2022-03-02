Песков заверил, что экономика России "устоит на ногах" после западных санкций

Представитель Кремля отметил, что сейчас данная отрасль испытывает серьёзные удары. Однако, по его словам, запас прочности, как и потенциал, всё же имеется.

Российская экономика из-за новых западных санкций, введённых против Москвы в связи с проведением "Операции Z" на Украине, испытывает удар, но "запас прочности есть". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.