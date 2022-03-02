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2 марта, 10:02

Песков заверил, что экономика России "устоит на ногах" после западных санкций

Представитель Кремля отметил, что сейчас данная отрасль испытывает серьёзные удары. Однако, по его словам, запас прочности, как и потенциал, всё же имеется.

Российская экономика из-за новых западных санкций, введённых против Москвы в связи с проведением "Операции Z" на Украине, испытывает удар, но "запас прочности есть". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Экономика России сейчас испытывает серьёзный нажим, серьёзный удар, я бы сказал. Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются. Энергичная работа ведётся. На ногах устоим", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков: Россия не собирается "стрелять себе в ногу", выбирая ответ на санкции

Песков: Россия не собирается "стрелять себе в ногу", выбирая ответ на санкции

Ранее президент России Владимир Путин подписал Указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Напомним, Запад объявил о санкциях после начала Москвой специальной "Операции Z" по защите Донбасса. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.

Обложка © Pexels

Александр Юнашев

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